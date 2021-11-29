Disney заказала более 50 сериалов из Азии после успеха «Игры в кальмара»

Москва, 29 ноября. Стриминговая платформа Disney+ расширит свой контент с помощью азиатских сериалов. Руководство сервиса закажет более 50 сериалов к 2023 году. Этому поспособствовал успех «Игры в кальмара».

О закупке оригинальных сериалов азиатского производства Disney+ задумалась после триумфального выхода южнокорейского проекта «Игра в кальмара». Руководство намерено приобрести сериалы, в частности, из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Индонезии. Также в списке значится Австралия.

Руководитель отдела контента и развития Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джессика Кам-Энгл отметила популярность корейского контента. Она назвала его глобальным феноменом, пишет CNN Business.

«Игра в кальмара» побила рекорд на площадке Netflix по просмотрам за месяц. Сериал так понравился зрителям, что кинематографисты решились на продолжение истории с игрой на выживание.