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День марийской письменности отметят в России
Общество
День марийской письменности отметят в России
pexels.com  / 

Йошкар-Ола, 29 ноября. Жители Марий Эл 10 декабря широко отпразднуют День марийской письменности.

Как напомнила директор Центра марийской культуры Наталья Пушкина, праздник отмечается с 1990 года и имеет государственный статус. По ее словам, 10 декабря 1775 года в книжные магазины Санкт-Петербурга поступили в продажу «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». С этой даты и принято вести официальный отсчет марийской письменности, сообщает ИА «МедиаПоток».

Праздник проходит под знаком популяризации местной культуры. В программе — всеобщий диктант «Марла чын возена» («Пишем по-марийски правильно»), научно-практическая конференция и встречи с писателями.

Ранее ФАН сообщал о предложениях жителей Марий Эл в соцсетях относительно мер по борьбе с уличными вандалами. Они намерены положить конец выходкам хулиганов, наносящих урон благоустройству улиц и городских территорий.

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