Общественная потребительская инициатива прогнозирует нехватку ряда товаров в России

Москва, 29 ноября. Рост заболеваемости COVID-19 может стать причиной возникновения дефицита ряда важных товаров. С таким прогнозом выступили в Общественной потребительской инициативе (ОПИ).

О своих опасениях ОПИ предупредила Роспотребнадзор. Речь идет о медикаментах — россияне рискуют столкнуться с нехваткой препаратов от гриппа, ОРВИ и самого коронавируса.

«При этом в организации подчеркнули, что перебои с поставками медикаментов уже начались, правда, отмечаются они пока только в ряде регионов. Однако там, где наблюдаются такие сбои, стала расти и стоимость лекарств. Сейчас цены на такие препараты поднялись на 5-10%», — сообщает KONKURENT.RU.

Отсутствие на полках аптек нужных медикаментов может быть спровоцирована тем, что торговые предприятия просто не подготовились заранее к возможному росту заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ, считают представители ОПИ.

Между тем специалисты Института молекулярной биологии РАН разработали препарат, который может обезвредить коронавирус и его вариант «Дельта», сообщил директор учреждения Александр Макаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты. Цель в том, чтобы не возникало необоснованного завышения цен и лекарства оставались доступны для россиян, цитирует его «ФедералПресс».