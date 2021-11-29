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Американский генерал Келлог: Путин и Си Цзиньпин «троллят» Байдена

Политика
Американский генерал Келлог: Путин и Си Цзиньпин «троллят» Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 ноября. Демонстративно подписанное военное соглашение России и Китая — это звонкая политическая пощечина лично президенту США Джо Байдену. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в прямом эфире Fox News.

Хитрые маневры российского лидера Владимира Путина и председателя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина довели Келлога до истерики в эфире телепередачи Sunday Morning Futures. По мнению американского военного, Москва и Пекин взяли на вооружение политику демонстративного неуважения Вашингтона, а также публичных унижений Белого дома.

«Посмотрите на само соглашение… это как бы нормальная процедура. Две страны развивают отношения, два лидера работают бок о бок. В этом-то и заключается реальная проблема. Это демонстрация полного неуважения к президенту Соединенных Штатов и к Соединенным Штатам Америки», — негодует Келлог.

Американский генерал Келлог: Путин и Си Цзиньпин «троллят» Байдена
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По мнению генерала в отставке, Байден еще во время вице-президентства задал тренд нерешительности во внешней политике Вашингтона. Государства, оппонирующие США на мировой арене, почувствовали эту нерешительность и активно ею пользуются, чем регулярно выводят из себя американские власти, сетует военный.

«Он (Байден. — Прим. ФАН) создал прецедент нерешительности и отказа от принятия каких-либо решений. А они этим воспользуются. Так и будут поступать. Они типа троллят Соединенные Штаты! Именно это должно вызывать наибольшую обеспокоенность, а не военное соглашение, потому что такое происходит постоянно», — объяснил Кит Келлог.

Соглашение о военном сотрудничестве, заключенное между Китаем и Россией, может обернуться неприятными последствиями для США. Об этом написало израильское издание Jerusalem Post.

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Все новости / Политика / Американский генерал Келлог: Путин и Си Цзиньпин «троллят» Байдена
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