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Болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет лишения свободы за файер-шоу на стадионе

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 12:07
Спорт
Болельщикам ЦСКА может грозить до 15 лет лишения свободы за файер-шоу на стадионе
ТАСС  /  Сергей Фадеичев

Москва, 29 ноября. Болельщикам ЦСКА, задержанным после матча с «Зенитом», может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы по уголовной статье. Об этом заявил адвокат Игорь Бушманов.

Фанатов армейского клуба задержали вечером 28 ноября после игры, которая прошла на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Предполагаемой причиной назвали файер-шоу, устроенное болельщиками под конец встречи. Бушманов пояснил в комментарии РИА Новости, что наказание задержанных зависит от статьи, которую им могут вменить.

«Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганстве и административном наказании до 15 суток, организаторам [файер-шоу] могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)», — уточнил адвокат.

По словам юриста, в случае с уголовной статьей наказание будет достаточно серьезным. Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее задержание фанатов ЦСКА прокомментировал президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. По его словам, РПЛ разбирается в деталях случившегося.

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цска болельщики адвокат
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