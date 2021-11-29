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Журналист Грабаускас назвал учения НАТО «огромной угрозой» для экологии Литвы

Армия
Журналист Грабаускас назвал учения НАТО «огромной угрозой» для экологии Литвы
kam.lt

Вильнюс, 29 ноября. Размещение войск Североатлантического альянса и постоянные учения НАТО в Литве наносят колоссальный ущерб природе этой страны, уверен аналитик Гедрюс Грабаускас.

Усиленная милитаризация разрушает экологический баланс в некоторых районах Литвы. Многие эксперты уже забили тревогу из-за этого, пишет журналист Гедрюс Грабаускас в статье для портала Baltnews. Наращивание военного потенциала НАТО происходит по просьбе Вильнюса, что ставит власти страны в заискивающее положение и при этом грозит Литве «экологической катастрофой», объясняет обозреватель.

«Отношение иностранных военнослужащих к литовским ресурсам не отличается бережностью, и правительство Литвы… не осмеливается повлиять на данную ситуацию в контексте отстаивания национальных интересов», — назвал автор Baltnews причины бедственного состоянии литовской природы.

После маневров западных военных многие литовцы жалуются на сильный шум и гарь от тяжелой техники НАТО, а для ее проезда блокируются дороги. В лесах и полях Литвы после учений «появляются огромные кучи мусора», явно оставленные военнослужащими Альянса. Активность НАТО создала настоящую угрозу экологии Литвы, причем в обозримом будущем эта проблема не имеет решения, резюмировал Грабаускас.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военная интеграция России и Белоруссии требует существенной корректировки стратегии западного блока.

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нато учения экология литва
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