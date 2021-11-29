Жена Диброва рассказала во сколько обходится образование детей в частной школе

Москва, 29 ноября. Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о тратах на трех сыновей. По ее словам, много денег уходит на обучение наследников.

Супруга телеведущего указала, что сыновья ходят в частную школу. В классах учится мало детей, поэтому педагог может уделить достаточно время каждому. Как отметила Диброва, школа дорогая, но их семья «берет оптом».

«У нас все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки», — указала Диброва в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

По ее словам, за каждого ребенка они платят по 150 тысяч рублей каждый месяц. Дети проводят в школе много времени — с утра до вечера. Как отметила Диброва, домашние задания наследники делают в школе, на дополнительные занятия их возят, пишет Teleprogramma.pro.

Знаменитый ведущий уже долгие годы работает на телевидении. Его заработок исчисляется миллионами. Как указал ведущий «Кто хочет стать миллионером?», на федеральном канале он получает по 50 тысяч долларов ежемесячно.