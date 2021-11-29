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Глава МО Белоруссии Хренин: НАТО наращивает наступательный потенциал у границ республики

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 11:51
Армия
Глава МО Белоруссии Хренин: НАТО наращивает наступательный потенциал у границ республики
Федеральное агентство новостей

Минск, 29 ноября. Войска стран НАТО наращивают наступательный потенциал вблизи границ Белоруссии. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

По его словам, деятельность Североатлантического альянса у границ Белоруссии требует постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.

«Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран — членов блока НАТО», — сказал Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад наращивает ударную группировку войск у белорусских границ. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, однако приказа о размещении военных на границе республики пока не отдавалось, передает RT.

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