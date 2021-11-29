Глава МО Белоруссии Хренин: НАТО наращивает наступательный потенциал у границ республики

Минск, 29 ноября. Войска стран НАТО наращивают наступательный потенциал вблизи границ Белоруссии. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

По его словам, деятельность Североатлантического альянса у границ Белоруссии требует постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.

«Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран — членов блока НАТО», — сказал Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад наращивает ударную группировку войск у белорусских границ. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, однако приказа о размещении военных на границе республики пока не отдавалось, передает RT.