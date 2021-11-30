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Политсоветник Маркелов объяснил призыв Польши к НАТО расширить присутствие на востоке Европы

Общество
Политсоветник Маркелов объяснил призыв Польши к НАТО расширить присутствие на востоке Европы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На Западе никто не рассматривает Польшу в качестве серьезного геополитического игрока. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал увеличить присутствие сил НАТО в Восточной Европе из-за якобы усиления российского военного присутствия вдоль западных границ России.

«Польша — некий рупор, которому поручено постоянно подталкивать повестку на предмет российско-украинского конфликта. Понятно, что Варшава защищает благостные намерения Евросоюза, который терпит ее политический невроз и непоследовательное поведение», — сказал политический советник.

Сергей Маркелов также отметил, что, на его взгляд, такие панические заявления хоть и кажутся бессмысленными, но на самом деле представляют собой часть продуманной политики.

«Разумеется, сама Польша не будет участвовать в конфликте, о котором столько говорит. В этом плане на нее как на серьезного геополитического игрока никто не смотрит. В обычной войне и в информационной у каждого есть свои функции. Есть те, кто бегает с автоматом, есть те, кто просто играет мышцами, а есть такие, как в фильмах о Великой Отечественной войне, [которые] кричат из громкоговорителей «Партизаны, сдавайтесь!», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов объяснил призыв Польши к НАТО расширить присутствие на Востоке Европы
mon.gov.pl /

В завершение он указал на то, что в наши дни всевозможные громкие заявления становятся основным инструментом манипуляций стран на международной арене.

«То, что Польша, используя близость к России, под спекулятивной угрозой манипулирует Западом, это факт. Война в наше время на 99% — война угроз, намерений. Переход к реальным боевым действиям всегда где-то очень далеко», — подытожил генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group».

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН раскритиковал позицию Варшавы на фоне миграционного кризиса. Он указал на политику двойных стандартов со стороны Польши.

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польша нато маркелов
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