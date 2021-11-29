Лукашенко: десятки тысяч военнослужащих стран НАТО находятся у границы Белоруссии

Минск, 29 ноября. Североатлантический альянс стянул многотысячный военный контингент к белорусской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в центр стратегического управления министерства обороны республики для проведения совещания по вопросам военной безопасности.

«Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что страны НАТО собрали десятки тысяч военных у белорусской границы и выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Польша намерены разрушить ЕС.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова профинансировать возвращение беженцев на родину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу пропустить на свою территорию скопившихся на границе мигрантов, передает телеканал «360».