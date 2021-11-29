Центробанк предложил предоставить кредитные каникулы по потребительским займам

Москва, 29 ноября. Центральный банк Российской Федерации выпустил новые методические рекомендации для кредитных организаций. Они предусматривают иной порядок работы с уже выданными кредитами, пишет Life.

Банкам рекомендовано удовлетворять заявления граждан по изменениям договора, чтобы те с большей вероятностью получали возможность реструктуризировать кредит, получить отсрочку или увеличить срок выплаты. Кредитные каникулы по потребительским кредитам должны стать постоянной опцией для физлиц.

Новые условия заставят более пристально оценивать новых заемщиков и лояльнее относиться к действующим. Такая мера продолжает общую политику регулятора, который пытается снизить закредитованность населения и ограничить объемы выдачи заемных средств.

Минфин в партнерстве с Центробанком ранее анонсировал планы по созданию механизма, который бы позволил россиянам выходить из закредитованного положения.

Объем «безнадежной» просроченных платежей по кредитным картам за 2021 год составил 19,6%, сообщает INFOX со ссылкой на БКИ «Эквифакс» и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).