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Жители Нижнекамска с помощью мобильного приложения смогут следить за состоянием воздуха
Общество
Жители Нижнекамска с помощью мобильного приложения смогут следить за состоянием воздуха
pxhere.com  / 

Нижнекамск, 29 ноября. Жители Нижнекамска через мобильное приложение смогут отслеживать состояние воздуха в городе. Это можно будет сделать благодаря размещению на границе промзоны пяти постов экологического контроля. Как пояснила помощник гендиректора ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина, за показателями воздуха местные жители будут следить в режиме реального времени, сообщает KazanFirst.

По ее словам, в ближайшие пять лет НКНХ выделит 12 миллиардов рублей на природоохранные мероприятия, включая модернизацию ряда вредных производств и реконструкцию биологических очистных сооружений.

Ранее ФАН сообщал о рекомендациях ведущего эксперта института «Центр развития» НИУ ВШЭ Анны Волковой по правильной утилизации опасных отходов. По ее словам, некоторые бытовые отходы нельзя выкидывать в обычный мусоропровод.

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экология воздух контроль
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