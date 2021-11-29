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Лена Миро резко высказалась об откровении Бузовой о первом сексе

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 11:44
Шоу-бизнес
Лена Миро резко высказалась об откровении Бузовой о первом сексе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 29 ноября. Блогер Лена Миро резко высказалась о певице и телеведущей Ольге Бузовой, которая разоткровенничалась о своей интимной жизни. Бывшая звезда «Дома-2» призналась, что первый секс с мужчиной у нее был в 17 лет.

Лена Миро «прошлась» по Бузовой, которая не постеснялась рассказать о сексуальной жизни. Он подчеркнула, что ей неинтересно слушать об интимной жизни звезд, и экс-ведущая скандального шоу не исключение.

Блогер убеждена, что Бузова не способна вызвать страсть у мужчин. Более того, из нее исходит только антисекс.

«Тебе приходится долго и упорно заманивать мужика в кровать, тряся перед ним вещами, к сексу отношения не имеющими», — написала Лена Миро в «Живом журнале».

Сердце Ольги Бузовой официально не занято. Она была в браке только один раз. Ее спутником жизни был экс-футболист Дмитрий Тарасов. После развода она состояла в отношениях с блогером Давой, с которым со скандалом рассталась в начале этого года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро резко высказалась об откровении Бузовой о первом сексе
бузова отношения лена миро
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