Лена Миро резко высказалась об откровении Бузовой о первом сексе

Москва, 29 ноября. Блогер Лена Миро резко высказалась о певице и телеведущей Ольге Бузовой, которая разоткровенничалась о своей интимной жизни. Бывшая звезда «Дома-2» призналась, что первый секс с мужчиной у нее был в 17 лет.

Лена Миро «прошлась» по Бузовой, которая не постеснялась рассказать о сексуальной жизни. Он подчеркнула, что ей неинтересно слушать об интимной жизни звезд, и экс-ведущая скандального шоу не исключение.

Блогер убеждена, что Бузова не способна вызвать страсть у мужчин. Более того, из нее исходит только антисекс.

«Тебе приходится долго и упорно заманивать мужика в кровать, тряся перед ним вещами, к сексу отношения не имеющими», — написала Лена Миро в «Живом журнале».

Сердце Ольги Бузовой официально не занято. Она была в браке только один раз. Ее спутником жизни был экс-футболист Дмитрий Тарасов. После развода она состояла в отношениях с блогером Давой, с которым со скандалом рассталась в начале этого года.