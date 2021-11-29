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Ливия отказалась от членства в Совете мира и безопасности Афросоюза в пользу Марокко

Весь мир
Ливия отказалась от членства в Совете мира и безопасности Афросоюза в пользу Марокко
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Рабат, 29 ноября. Ливия отказалась от членства в Совете мира и безопасности Африканского союза на период с 2022 по 2025 год в пользу Марокко. Об этом сообщила пресс-служба МИД североафриканского королевства.

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш озвучила решение ливийского руководства во время телефонного разговора со своим коллегой Насером Буритой. Стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес.

«Ливия решила снять свою кандидатуру в члены Совета мира и безопасности Африканского союза на 2022–2025 годы и отказаться от него в пользу Марокко», — заявила она.

Дипломат добавила, что это происходит в рамках укрепления отношений между странами. Триполи поддержит выдвижение мандата королевства. Об изменениях официально сообщат в комиссии Афросоюза.

Бурита в ответ заявил о поддержке ПНЕ и его усилий по проведению избирательного процесса. Он надеется, что президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря, поспособствуют урегулированию кризиса и обеспечат стабильность и развитие в государстве.

На днях представители консульских комитетов Ливии и Марокко договорились о взаимном сотрудничестве. Стороны подписали соглашение об упрощении визового режима.

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ливия марокко африканский союз
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