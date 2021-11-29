Два кандидата в президенты Гондураса претендуют на победу

Тегусигальпа, 29 ноября. Сразу двое кандидатов объявили о своей победе после состоявшихся в Гондурасе всеобщих выборов.
Сиомара Кастро — супруга бывшего президента страны Мануэля Селайи, которая выдвигалась от социалистической «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) и кандидат от правящей Национальной партии, мэр столицы страны Насри Асфура поспешили объявить о своей победе в президентской гонке, несмотря на то, что подсчет голосов после прошедших в воскресенье президентских выборов еще не окончен.
По данным Национального избирательного совета Гондураса, Сиомара Кастро лидирует в гонке:
по итогам подсчета 40% обработанных бюллетеней она набрала 53,44% голосов, в то время, как Асфура, который является ее ближайшим преследователем, получил поддержку 34,01% избирателей. Яни Розенталь от Либеральной партии с 9,23% голосов занимает третье место. Представители избирательного совета отмечают рекордно высокую явку на выборах, которая составила более 68%.
???????? El @CneHonduras informa que con 16% de votos escrutados, @XiomaraCastroZ aventaja con el 53.44%, seguida por @Tito_alcalde con el 34.01% y @yanirosenthal con el 9.23% en elección presidencial #CoberturaRP #EleccionesHonduras2021 pic.twitter.com/bE6nE4iouE— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) November 29, 2021
Несмотря на лидерство Кастро, представители Национальной партии сообщили в воскресенье в официальном Twitter партии о том, что Асфура лидирует в опросах по всей стране, несмотря на многочисленные экзит-поллы, свидетельствующие об обратном, и национальное избирательное законодательство, запрещающее преждевременное заявление о победе до того, как компетентные органы опубликуют свои предварительные результаты.
На фоне противоречивых сообщений тысячи людей заполнили столичный бульвар Моразан, чтобы выразить поддержку Сиомаре Кастро.
GRACIAS HONDURAS— Partido Libre (@PartidoLibre) November 29, 2021
Esta victoria es de ustedes.
❤️???????? pic.twitter.com/9Eyu0kHVIb
Сторонники кандидата от социалистов опасаются повторения сценария 2017 года, когда военные и бизнес-элиты в результате фальсификаций привели к власти правого кандидата Хуана Орландо Эрнандеса, несмотря на многочисленные требования проведения пересмотра результатов выборов, победу в которых, как предполагается, одержал либерал Сальвадор Насаралла. Тогда в ходе акций протеста, которые продолжались в стране несколько недель, было убито 23 человека.
Сиомара Кастро, чей муж Селайя был свергнут в результате государственного переворота двенадцать лет назад за то, что осуществил в стране «левый разворот», присоединился к механизму региональной интеграции ALBA-TCP и установил контроль над транснациональными корпорациями, надеется восстановить дипломатические отношения с Китаем, легализовать аборты и однополые браки и защищать интересы бедных и рабочего класса.
Поздно вечером в воскресенье Кастро пообещала обеспечить проведения постоянного диалога с народом Гондураса и заявила, что с понедельника она хочет начать переговоры со всеми слоями общества и международными организациями, чтобы найти решения для Центральноамериканской страны, которая восстанавливается после двух крупных ураганов, страдает от банд, коррупции и высокой бедности.
«Мы победили! Мы победили! Сегодня народ свершил правосудие. Мы обратили вспять авторитаризм», — заявила Кастро, обращаясь к своим сторонникам.
Gracias Eduardo, trabajaremos juntos por el bien comun de todos los hondureños… la generación de empleo digno y justo será una de nuestras prioridades. https://t.co/4ndps73ceE— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 29, 2021
Кастро лидирует на выборах на фоне острого недовольства 12-летним правлением Национальной партии, представители которой также пообещали провести в понедельник пресс-конференцию. Эрнандес стал национальным позором, когда федеральные прокуроры США в Нью-Йорке обвинили его в управлении наркобизнесом и использовании доходов от торговли наркотиков для финансирования собственных политических кампаний. Эрнандес официально отверг все обвинения. Тем не менее, расследование против него может возобновиться после того, как он покинет президентский пост.