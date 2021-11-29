Два кандидата в президенты Гондураса претендуют на победу

Тегусигальпа, 29 ноября. Сразу двое кандидатов объявили о своей победе после состоявшихся в Гондурасе всеобщих выборов.

Сиомара Кастро — супруга бывшего президента страны Мануэля Селайи, которая выдвигалась от социалистической «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) и кандидат от правящей Национальной партии, мэр столицы страны Насри Асфура поспешили объявить о своей победе в президентской гонке, несмотря на то, что подсчет голосов после прошедших в воскресенье президентских выборов еще не окончен.

По данным Национального избирательного совета Гондураса, Сиомара Кастро лидирует в гонке:

по итогам подсчета 40% обработанных бюллетеней она набрала 53,44% голосов, в то время, как Асфура, который является ее ближайшим преследователем, получил поддержку 34,01% избирателей. Яни Розенталь от Либеральной партии с 9,23% голосов занимает третье место. Представители избирательного совета отмечают рекордно высокую явку на выборах, которая составила более 68%.

Несмотря на лидерство Кастро, представители Национальной партии сообщили в воскресенье в официальном Twitter партии о том, что Асфура лидирует в опросах по всей стране, несмотря на многочисленные экзит-поллы, свидетельствующие об обратном, и национальное избирательное законодательство, запрещающее преждевременное заявление о победе до того, как компетентные органы опубликуют свои предварительные результаты.

На фоне противоречивых сообщений тысячи людей заполнили столичный бульвар Моразан, чтобы выразить поддержку Сиомаре Кастро.

GRACIAS HONDURAS

Esta victoria es de ustedes.

❤️???????? pic.twitter.com/9Eyu0kHVIb — Partido Libre (@PartidoLibre) November 29, 2021

Сторонники кандидата от социалистов опасаются повторения сценария 2017 года, когда военные и бизнес-элиты в результате фальсификаций привели к власти правого кандидата Хуана Орландо Эрнандеса, несмотря на многочисленные требования проведения пересмотра результатов выборов, победу в которых, как предполагается, одержал либерал Сальвадор Насаралла. Тогда в ходе акций протеста, которые продолжались в стране несколько недель, было убито 23 человека.

Федеральное агентство новостей /

Сиомара Кастро, чей муж Селайя был свергнут в результате государственного переворота двенадцать лет назад за то, что осуществил в стране «левый разворот», присоединился к механизму региональной интеграции ALBA-TCP и установил контроль над транснациональными корпорациями, надеется восстановить дипломатические отношения с Китаем, легализовать аборты и однополые браки и защищать интересы бедных и рабочего класса.

Поздно вечером в воскресенье Кастро пообещала обеспечить проведения постоянного диалога с народом Гондураса и заявила, что с понедельника она хочет начать переговоры со всеми слоями общества и международными организациями, чтобы найти решения для Центральноамериканской страны, которая восстанавливается после двух крупных ураганов, страдает от банд, коррупции и высокой бедности.

«Мы победили! Мы победили! Сегодня народ свершил правосудие. Мы обратили вспять авторитаризм», — заявила Кастро, обращаясь к своим сторонникам.

Gracias Eduardo, trabajaremos juntos por el bien comun de todos los hondureños… la generación de empleo digno y justo será una de nuestras prioridades. https://t.co/4ndps73ceE — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 29, 2021

Кастро лидирует на выборах на фоне острого недовольства 12-летним правлением Национальной партии, представители которой также пообещали провести в понедельник пресс-конференцию. Эрнандес стал национальным позором, когда федеральные прокуроры США в Нью-Йорке обвинили его в управлении наркобизнесом и использовании доходов от торговли наркотиков для финансирования собственных политических кампаний. Эрнандес официально отверг все обвинения. Тем не менее, расследование против него может возобновиться после того, как он покинет президентский пост.