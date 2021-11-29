Лукашенко заявил о планах США и Великобритании разрушить Евросоюз при помощи Польши

Минск, 29 ноября. США и Великобритания при участии Польши пытаются разрушить Евросоюз. К такому заключению пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик выступил на совещании министерства обороны. Встреча посвящена военной безопасности республики.

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда (премьер-министр Польши Матеуш. — Прим. ФАН) Моравецкий поехал, — в Великобританию», — сказал Александр Лукашенко.

Моравецкий ранее заявил, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель признала легитимность президента Белоруссии. На это указал ее телефонный разговор с Лукашенко.