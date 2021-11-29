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Лукашенко: Белоруссия не будет стоять в стороне в случае «войнушки» в Донбассе

Политика
Лукашенко: Белоруссия не будет стоять в стороне в случае «войнушки» в Донбассе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 29 ноября. Белорусская сторона не будет стоять в стороне, если Запад опять развяжет «войнушку» на территории Донбасса, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства во время совещания с представителями минобороны назвал фейками тезисы Запада о возможном «нападении» России на Украину.

«В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — потребовал президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что западные игроки прекрасно осознают, на чьей стороне будет Минск, если они опять развяжут «войнушку» на востоке Украины.

Белорусский лидер ранее заявил, что Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать обстановку на постсоветском пространстве.

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