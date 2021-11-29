Скончалась звезда фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Москва, 29 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Иванова ушла из жизни 22 ноября. Ей было 77 лет.

Грустной новостью на своем сайте поделился Театр Ермоловой. Как отмечено в сообщении театра, Валентина Николаевна Иванова служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв несколько десятков ролей.

Валентина Иванова училась в ГИТИСе. Слава пришла к артистке после сьемок в фильме «Угрюм-река», где она играла Нину Куприянову. Также зрители знают актрису по фильмам-спектаклям «Всегда на марше», «Андрей Колобов», «Зеленая комната» и «Лунные воды».

Ранее стало известно о смерти в Берлине выдающейся национальной актрисы Кристины Ласцар. Артистка блистала на телевидении и в кино в 1960-1970-х годах.