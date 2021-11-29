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Новак оценил обеспеченность РФ нефтью и газом

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 11:30
Экономика
Новак оценил обеспеченность РФ нефтью и газом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 ноября. Россия может добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет, заявил вице-премьер Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Страна наверняка сможет реализовать свои запасы углеводородов, несмотря на взятый Западом курс на энергопереход.

«Основным направлением для роста экспорта останется Азия. Например, экспорт нефти в Китай за последние 10 лет вырос в шесть раз. Увеличивается и экспорт газа, в конце ноября 2021 года его объем достиг 13,4 млрд куб. м с начала года», — цитирует Новака ТАСС.

Отечественные компании, по его словам, продолжат наращивать добычу нефти, и для экспортеров это не станет проблемой.

Участники альянса ОПЕК+ ранее поддержали решение о восстановлении нефтедобычи на уровне 400 тыс. баррелей в сутки. Между тем нефть марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с сентября 2021 года. Это произошло на фоне новостей о новом штамме коронавируса «Омикрон», сообщает INFOX.

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нефть новак газ энергетика углеводороды энергоресурсы
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