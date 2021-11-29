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Протестующие перекрыли дороги в крупных городах Ливана

Весь мир
Протестующие перекрыли дороги в крупных городах Ливана
Федеральное агентство новостей  /  Tarek Monzer

Новое падение курса национальной валюты Ливана и усугубление кризиса в стране спровоцировали обострение народного недовольства. Утром в понедельник, 29 ноября, в Бейруте и других крупных городах начались беспорядки — начиная с 6 часов утра протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки.

Дошло до того, что ливанцы не побоялись остановить автобус с военнослужащими и заставили его уехать в обратном направлении. Данный шаг говорит о решительности граждан, выступивших против неэффективной внутренней политики, проводимой руководством страны.

Действия протестующих пока не привели к столкновениям с полицией, однако не исключено, что власти могут предпринять подобный шаг для прекращения блокировок дорог. Ограничение передвижений транспорта в утреннее время значит, что многие не смогут добраться до мест своей работы. Это в свою очередь парализует учреждения города, что Бейрут вряд ли может себе позволить.

Блокировки дорог

На данный момент в Бейруте в обеих направлениях перекрыты трассы «Каска» и «Корниш аль-Мазраа», а также дороги у мечети Мухаммада аль-Амина и здания военного трибунала.

В Сайде протестующие применили горящие шины и мусорные контейнеры для того, чтобы перегородить транспортную артерию, ведущую к местной штаб-квартире государственной энергетической компании. Кроме того, центр управления дорожным движением сообщил о перекрытии ряда других дорог, в том числе в административном центре региона Северный Ливан и долине Бекаа.

Развитие протеста

Призывы к гражданам выйти на улицы прозвучали накануне, однако демонстранты активизировались еще несколько дней назад. Так, в пятницу небольшая группа активистов ворвалась в задние министерства социальных дел и сорвала со стены портрет президента Мишеля Ауна.

На его место они повесили баннер с надписью «Революционеры 17 октября». Тем самым они напомнили о событиях 2019 года, когда жители массово вышли против правящего класса страны. Чиновников обвинили в десятилетиях коррупции и бесхозяйственности, в результате которых маленькая страна оказалась в самом тяжелом экономическом и финансовом кризисе за всю свою современную историю.

Сейчас в своих выступлениях протестующие указывают на то, что условия жизни в пострадавшем от кризиса государстве стали невыносимыми в результате стремительно развивающегося экономического коллапса и тотального падения курса национальной валюты. По некоторым данным, соотношение ливанского фунта к доллару США приближается к показателю 30 000 к 1.

В последние недели, после того как правительство отменило субсидии на топливо и некоторые лекарства, цены на них существенно возросли, что сделало данные продукты недоступными для многих ливанцев. В дополнение к этому в стране вырос уровень безработицы и прослеживаются постоянные перебои с энергией из-за дефицита ресурсов на электростанциях.

Протестующие перекрыли дороги в Бейруте и других крупных городах Ливана
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Народные выступления в этой ближневосточной стране происходят все чаще. Причем идут на это не только рядовые граждане, но и чиновники. Только в начале октября работники учреждений государственного сектора устроили забастовку в знак протеста против понижения заработной платы почти на 95% от покупательной способности. Тогда они отказались выполнять свои обязанности, сделав исключения только в отношении срочных и необходимых операций для граждан.

На нынешнем обострении ситуации сказался и недавний скандал с участием министра информации Джорджа Кордахи, который в своих ранних интервью, еще до занимаемой должности, неодобрительно отозвался о действиях арабской коалиции в Йемене. Это стало причиной санкций со стороны Саудовской Аравии и их союзников — страны Персидского залива выслали ливанских дипломатов, а королевство еще и ограничило экспорт из республики.

Ливанский министр не намерен уходить в отставку из-за конфликта с Саудовской Аравией
Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Проблемы Ливана носят систематический характер, и в их разрешении пока не помогли даже перестановки в правительстве. Новый премьер-министр Наджиб Микати вступил в должность и сформировал свой кабинет относительно недавно, однако пока так и не продвинулся в выполнении поставленных перед ним задач. Напротив, нет никаких предпосылок к улучшению обстановки.

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