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Политолог Простаков заявил, что Европа пострадала из-за политизации вакцин
Политика
Политолог Простаков заявил, что Европа пострадала из-за политизации вакцин
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Из-за политизации вакцин пострадали страны Центральной и Восточной Европы. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Накануне глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал политическим и идеологическим вопросом признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе. Сийярто утверждает, что западноевропейские коллеги в личных, неофициальных беседах признают эффективность российской вакцины от коронавируса, но «на публике ведут себя совершенно иначе». Глава МИД Венгрии признался, что он разочарован этим фактом.

По словам политолога Сергея Простакова, вакцинация стала не только гуманитарным и медицинским, но и политико-экономическим вопросом именно усилиями Запада.

«Даже не касаясь проблемы признания «Спутника V», можно вспомнить дележ рынка вакцин среди стран ЕС и США, когда был проявлен максимум жадности и эгоизма. От этого даже внутри ЕС пострадали страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Венгрия», — сказал он.

Политолог Простаков заявил, что Европа пострадала из-за политизации вакцин
Global Look Press / Rainer Jensen/dpa

Простаков отметил, что в Будапеште, несмотря на политику Евросоюза, сумели найти выход в виде использования российского препарата от коронавируса, который, по признанию властей, показал в стране наилучшие показатели в борьбе со смертностью даже в сравнении с основными признанными ВОЗ западными вакцинами.

«Петер Сийярто имел очень веские объективные основания для своих слов, и ему нельзя не доверять. Признание «Спутника V» на Западе действительно стало политическим вопросом, который подкрепляется лоббизмом иностранных фармацевтических компаний», — подчеркнул политолог.

Политолог Простаков заявил, что Европа пострадала из-за политизации вакцин
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Ранее Венгрия раскритиковала Запад за «огромное лицемерие» в отношении России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что большие страны позволяют себе поступать так, как не могут поступить маленькие государства.

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Все новости / Политика / Политолог Простаков заявил, что Европа пострадала из-за политизации вакцин
евросоюз запад вакцина коронавирус спутник v Петер Сийярто
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