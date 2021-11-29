Политолог Лазарев назвал главную уязвимость украинской армии

Киев, 29 ноября. Политолог Александр Лазарев высказался по поводу военного вторжения на Украину.

На Украине продолжают нагнетать обстановку. В последнее время тема «военного вторжения» стала одной из основных на украинском медиа-пространстве. Разведка ежедневно информирует, что на страну вот-вот нападут, и что к границам стянуты военные эшелоны, колонны, техника, танки и ракеты.

Информация меняется каждый день. Сначала украинские высокопоставленные чиновники ожидали «нападения» в декабре. Потом и вовсе заявили, что никто ни на кого нападать не собирается. Затем пан президент слетал за океан и после его возвращения все вновь резко стали готовиться отражать атаку, но уже в январе или даже в феврале.

Очередное резонансное заявление на эту тему в эфире украинского телеканала сделал политолог Александр Лазарев.

«Никто не будет нападать. Важно понимать принцип классического военного вторжения. Сначала наносится ракетный удар по стратегическим зонам. Отключаются коммуникации. Следом наносится удар по концентрации военной техники. После этого идет воздушная зачистка, затем заходят сухопутные войска. Я не знаю кто и чем занимался на Украине в последнее время, но точно не подготовкой к военному вторжению. Вы посмотрите, какие у нас ПВО. Разве вы верите в то, что украинские системы смогут защитить небо? Противовоздушная оборона на Украине вообще не рабочая. Все эти заявления — сказки», — объяснил Лазарев.

По мнению политолога, заявлениями о военном вторжении политики отвлекают внимание украинцев от насущных проблем. Они нагнетают обстановку, чтобы люди не выходили на улицы, чтобы сидели по домам и ждали удара со стороны невидимого врага.

Новостное агентство «Харьков». /

«Это давно опробованный прием. Социальное нагнетание называется», — заявил политолог.

Пользователи Сети согласились с заявлением Лазарева об отсутствии ПВО. В комментариях под видео они напомнили, что вся техника и ракеты на Украине еще со времен СССР. Ничего нового страна не производила. Не до этого было.

«Кстати, насчет ПВО. Лазарев абсолютно прав. На системах ПВО, доставшихся Украине от СССР, все ракеты уже просроченные. А свои управляемые ракеты Украина делать не умеет. Джавелины по воздушным целям не работают. Остаются только зенитки — для них много боеприпасов в бывшем Варшавском договоре осталось. Но с ними сейчас много не навоюешь»;

«Лазарев прав! Тактические ракеты и господство в воздухе — и все... Тут даже Кравчук с берданкой не поможет!».

Лазарев считает, что украинский президент ищет возможность, чтобы консолидировать вокруг себя общество и оппонентов. Зеленский пытается убедить всех и вся, что на Украину вот-вот нападут, чтобы все сплотились вокруг лидера нации. Отсюда заявления про вероятность нового «майдана» и про «врага у ворот».

Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский высмеял попытки США нагнать военной истерии историями о концентрации войск у границ Украины и угрозе захвата украинских территорий.