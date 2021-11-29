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Младший медперсонал ответит в суде за истязания детей-инвалидов в самарском пансионате
Общество
Младший медперсонал ответит в суде за истязания детей-инвалидов в самарском пансионате
pixabay.com  / 

Самара, 29 ноября. Суд рассмотрит уголовное дело по факту истязания малолетних воспитанников Самарского пансионата для детей-инвалидов. В апреле 2021 года в ходе межведомственной проверки было выявлено, что в пансионате грубо обращаются с несовершеннолетними, сообщает «Обозрение».

Сейчас там проживает 230 детей от 4 до 18 лет с диагнозом «Умственная отсталость умеренная, тяжелая и глубокая». Около 125 самых тяжелых маломобильных, неговорящих детей находятся в отделении «Милосердие». По версии следствия, младший медперсонал заведения унижал воспитанников пансионата.

Ранее ФАН сообщал о выводах следователей Самары относительно преступных действий санитарки пансионата для детей-инвалидов, которая избивала и привязывала к кровати подростка, страдающего рядом тяжелых заболеваний. Фигурантом уголовного дела стала 56-летняя женщина.

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суд уголовное дело дети-инвалиды
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