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Политолог Ищенко восхитился тактикой России в отношении попыток США развязать войну

Политика
Политолог Ищенко восхитился тактикой России в отношении попыток США развязать войну
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 29 ноября. Соединенные Штаты пытаются разработать стратегию, которая позволит им выбраться из экономического и политического кризиса. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» в авторской колонке для портала «Украина.ру» рассказал, почему Вашингтон боится наступления 2024 года. По словам Ищенко, главной целью Соединенных Штатов является проект по развязыванию войн, что позволит стране решить экономические и политические проблемы. Вашингтон предпринимает меры, чтобы спровоцировать полномасштабный военный конфликт, а также втянуть туда Россию и Китай.

Политолог считает, что планы США вряд ли будут реализованы, поскольку американцы в 2024 году потеряют контроль и не смогут оказывать влияние на других международных игроков. По словам эксперта, Вашингтона понимает, что теряет время. Россия и Китай в это время укрепляют экономическое сотрудничество и военный потенциал. Этот факт может побудить Соединенные Штаты на новую провокацию для начала конфликта.

Политолог Ищенко восхитился тактикой России в отношении попыток США развязать войну
pixabay.com /

Ищенко обратил внимание, что Москва в этой ситуации заняла выжидательную позицию. Политика России ориентирована на внутренние и другие внешнеполитические вопросы. По словам политолога, такая тактика является грамотной и уникальной, поскольку может вынудить США отказаться от своих планов.

«Каждый месяц (не говоря уже годе) без войны укрепляют Россию и Китай и ослабляют США. Если мы продержимся два-три года, то война станет для США бессмысленной, поскольку, по их собственному признанию, после 2024 года они не видят возможности победить Китай военным путем. Определенный США дедлайн приближается», — отметил политолог, объясняя, почему американцев бросает в пот при упоминании 2024 года.

Ранее Ростислав Ищенко высказался о «Саммите за демократию». По его словам, участники мероприятия не смогут ни о чем договориться.

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россия сша ищенко
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