«Этот день в истории». Что произошло 29 ноября, праздники, факты, люди

29 ноября отмечается неофициальный, но популярный праздник — «Киберпонедельник». Этот день продолжает традиции «черной пятницы», но теперь товары сметают не с витрин гипермаркетов, а с полок онлайн-магазинов. Сегодня традиционно растут продажи в Интернете, а поставщики виртуальных продуктов предлагают самые большие скидки. В преддверии Нового года и Рождества люди возвращаются на рабочие места и продолжают покупать подарки, уже не отрываясь от кресел.

29 ноября 1899 года был основан знаменитый футбольный клуб «Барселона». На испанском небе сияли такие звезды, как Диего Марадона, Роналдо, Луиш Фигу, Луис Суарес и Лионель Месси. Несмотря на то, что «Барса» является каталонским футбольным клубом, ее создателем является 21-летний швейцарец Ганс Гампер.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».