Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 13:55
13:53
Политика
Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»
13:52
Политика
Депутат бундестага Гердт: Германия вложила миллионы в Украину и не хочет платить по «СП-2»
13:51
Происшествия
Популярный блогер Apetor погиб во время съемок видео для своего канала
13:48
Происшествия
Ребенок пострадал при обрушении потолка во время уроков в одесской школе
13:47
Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
13:46
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
13:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков
13:41
Политика
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского
13:40
Общество
Песков опроверг планы Кремля по смене названия QR-кода о вакцинации против COVID-19
13:40
Армия
Минобороны РФ показало кадры пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 29 ноября, праздники, факты, люди

Общество

29 ноября отмечается неофициальный, но популярный праздник — «Киберпонедельник». Этот день продолжает традиции «черной пятницы», но теперь товары сметают не с витрин гипермаркетов, а с полок онлайн-магазинов. Сегодня традиционно растут продажи в Интернете, а поставщики виртуальных продуктов предлагают самые большие скидки. В преддверии Нового года и Рождества люди возвращаются на рабочие места и продолжают покупать подарки, уже не отрываясь от кресел.

29 ноября 1899 года был основан знаменитый футбольный клуб «Барселона». На испанском небе сияли такие звезды, как Диего Марадона, Роналдо, Луиш Фигу, Луис Суарес и Лионель Месси. Несмотря на то, что «Барса» является каталонским футбольным клубом, ее создателем является 21-летний швейцарец Ганс Гампер.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 29 ноября, праздники, факты, люди
россия праздник история киберпонедельник этот день в истории
Комментировать