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Похудевший Лепс появился на публике со шрамами на голове после операции по пересадке волос

Шоу-бизнес
Похудевший Лепс появился на публике со шрамами на голове после операции по пересадке волос
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 29 ноября. Знаменитый певец Григорий Лепс посетил публичное мероприятие после операции на голове, которую ему делали за границей. Артист вышел в свет со свежими шрамами на голове.

Исполнитель пришел на премьеру фильма Петра Буслова «Бумеранг» в компании старшей дочери. Гостей мероприятия обеспокоили свежие рубцы на затылке у Лепса. Однако источники из окружения певца заверили в беседе со «СтарХитом», что волноваться за здоровье звезды не стоит.

«Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью», — объяснили инсайдеры.

Артист проходил подобную процедуру уже в третий раз. До этого он делал пересадку волос в США и в Южной Корее. По словам источников, около трех лет назад у исполнителя были похожие шрамы. Такая забота о прическе обусловлена требованиями профессии.

Кроме того, на премьере Лепс выглядел заметно похудевшим. Певцу удается поддерживать себя в форме благодаря правильному образу жизни, который он ведет уже несколько лет. Артист много ходит пешком, занимается плаванием и старается не переедать.

Ранее Григорий Лепс выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского. Певец отметил, что его коллега оставил после себя огромное музыкальное наследие.

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