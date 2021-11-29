Похудевший Лепс появился на публике со шрамами на голове после операции по пересадке волос

Москва, 29 ноября. Знаменитый певец Григорий Лепс посетил публичное мероприятие после операции на голове, которую ему делали за границей. Артист вышел в свет со свежими шрамами на голове.

Исполнитель пришел на премьеру фильма Петра Буслова «Бумеранг» в компании старшей дочери. Гостей мероприятия обеспокоили свежие рубцы на затылке у Лепса. Однако источники из окружения певца заверили в беседе со «СтарХитом», что волноваться за здоровье звезды не стоит.

«Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью», — объяснили инсайдеры.

Артист проходил подобную процедуру уже в третий раз. До этого он делал пересадку волос в США и в Южной Корее. По словам источников, около трех лет назад у исполнителя были похожие шрамы. Такая забота о прическе обусловлена требованиями профессии.

Кроме того, на премьере Лепс выглядел заметно похудевшим. Певцу удается поддерживать себя в форме благодаря правильному образу жизни, который он ведет уже несколько лет. Артист много ходит пешком, занимается плаванием и старается не переедать.

Ранее Григорий Лепс выразил соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского. Певец отметил, что его коллега оставил после себя огромное музыкальное наследие.