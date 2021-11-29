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Бывший телохранитель принцессы Дианы сообщил о ее романе с офицером охраны

Общество
Бывший телохранитель принцессы Дианы сообщил о ее романе с офицером охраны
wikipedia.org  /  John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Лондон, 29 ноября. Бывший телохранитель принцессы Дианы Аллан Питерс в новом интервью рассказал о предательстве женщины. По его словам, принц Уэльский вернулся к Камилле Паркер Боулз после того, как узнал о романе жены с офицером охраны.

Споры, кто первый изменил — принцесса Диана или принц Чарльз, не утихают до сих пор. При жизни леди Ди говорила, что Чарльз вернулся к первой возлюбленной из-за ее членовредительства и булимии. В сериале «Корона» была показана другая версия событий в королевской семье. Но и там говорится, что первым совершил предательство именно Чарльз.

Питерс раскрыл новые подробности из жизни королевской семьи. По его словам, у Дианы был роман с охранником Барри Маннаки. Именно бывший телохранитель рассказал принцу Уэльскому о неверности супруги.

«Мнение, что принц Уэльский сбивался с пути на протяжении всего брака – это определенно, однозначно не так. Первой, кто сбился с пути, была принцесса. Он вернулся к миссис Паркер Боулз после того, как узнал о ее романе с Маннаки», — приводит Daily Mail слова экс-телохранителя.

Диана и Чарльз поженились в 1981 году, у супругов родились двое сыновей. Вскоре после рождения малышей отношения между Дианой и Чарльзом испортились. Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала, что, по мнению леди Ди, ее брак с мужем разрушила не любовница, а окружение принца.

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