Москва, 29 ноября. Публикации в отечественной и зарубежной прессе с изображениями российских танков Т-72, на крыше которых установлены решетчатые козырьки, привлекли внимание военного аналитика Виктора Мураховского.

Член экспертного совета при российской Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский отметил, что несколько танков Т-72 с «защитными козырьками» были замечены в Крыму. Иностранные специалисты сочли эти конструкции способом избежать ударов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) типа Javelin и беспилотников Bayraktar. Однако такая точка зрения далека от реальности, заявил Мураховский в интервью изданию «Газета.Ru».

«Только развитая комплексная интегрированная и эшелонированная система ПВО, РЭБ, и всех видов боевого обеспечения способна создать полноценную защиту танков от БЛА. Это целый комплекс мероприятий и технических средств», — объяснил эксперт.

По его словам, российские танки надежно защищены от атак вражеских дронов и ПТРК благодаря дымовым завесам и аэрозолям — таким, как специальные боеприпасы 902Б «Туча». Они являются лучшим и универсальным средством сохранения бронетехники при ударах любых ракет с оптико-электронными и радиолокационными головками самонаведения, резюмировал Мураховский.

Ранее обозреватели портала War is Boring сообщили, что модернизация танкового парка Т-72 ВС РФ значительно усилила боевой потенциал российской армии.