Брянские суды оштрафовали за коронавирусные нарушения более пяти тысяч человек

Брянск, 29 ноября. Число судебных решений об административных правонарушениях жителей Брянска в части соблюдения антикоронавирусных мер исчисляется тысячами.

Отмечается, что с начала 2021 года брянские суды оштрафовали уже 5067 местных жителей, грубо нарушивших действующие в регионе антикоронавирусные правила безопасности, сообщает РИА «Стрела». При этом было вынесено более тысячи оправдательных вердиктов.

Самым распространенным нарушением в регионе является отказ от ношения защитных масок в общественных местах. По статистике, в Советском районном суде было рассмотрено 1819 дел, в Володарском — 1615, в Бежицком — 807, в Фокинском — 826.



Ранее ФАН сообщал о предложении главы Роспотребнадзора Анны Поповой существенно увеличить размер штрафов за несоблюдение обязательных санитарных и эпидемиологических норм на фоне пандемии коронавируса в стране.