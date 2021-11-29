ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней

Бишкек, 29 ноября. Шесть политических партий проходят в парламент Киргизии после ручного подсчета бюллетеней с 12% участков для голосования. Об этом свидетельствуют предварительные данные киргизского Центризбиркома.

До этого член группы международных наблюдателей Александр Башкин сообщил, что парламентские выборы в Киргизии не сопровождались серьезными нарушениями, которые способны повлиять на итоги голосования, передает Радио Sputnik.

По предварительной информации ЦИК, шесть политических партий сумели набрать необходимое количество голосов для прохождения в парламент. В их число вошли такие силы, как «Ишеним» — 15,25%, «Ынтымак» — 14,66%, «Ата-Журт Кыргызстан» — 10,87%, а также «Ыйман Нуру» — 7,06%, «Альянс» — 6,4% и «Эл Умуту» с показателем в 6,19% голосов избирателей.

Как стало известно ранее, киргизский президент Садыр Жапаров обратился к партиям после выборов. Лидер призвал все политические силы признать итоги голосования.