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Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»

Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 29 ноября. Актер и режиссер Владимир Машков организовал праздник в честь своего 58-летия. Худрук Театра Олега Табакова отметил день рождения в тематике «Поле чудес» и с казаками.

О торжестве в честь 58-летия Машкова рассказал юморист Евгений Петросян на своей странице в Instagram. Артист, ставший гостем праздника, который проходил в Театре Олега Табакова, поделился деталями и кадрами с мероприятия.

«Владимир Львович, безгранично влюбленный в русский театр, отбирает лично по всей России совсем молодых людей, привозит в Москву и учит, как это делал когда-то его учитель Олег Павлович Табаков. Я посмотрел на этих артистов и искренне возрадовался тому, что увидел замечательное будущее театра!» — восхитился Петросян.

Судя по кадрам с мероприятия, празднование проходило в тематике передачи «Поле чудес». На некоторых фото и видео можно заметить классический черно-белый барабан капитал-шоу. Правда, саму игру Петросян не показал.

Зато юморист опубликовал фото с тортом в виде ракеты, приготовленным для Машкова, а также видео с номерами в честь виновника торжества. Например, для режиссера выступили казаки.

Владимиру Машкову исполнилось 58 лет 27 ноября. В честь этой даты его поздравил хороший друг и коллега Евгений Миронов.

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актер машков день рождения
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