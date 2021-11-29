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Анастасия Вертинская объяснила, почему не сложились ее отношения с Александром Градским

Общество
Анастасия Вертинская объяснила, почему не сложились ее отношения с Александром Градским
ТАСС  /  Сергей Карпухин

Москва, 29 ноября. Актриса Анастасия Вертинская поделилась деталями отношений с певцом и композитором Александром Градским. Она объяснила, почему им не удалось стать крепкой парой.

Хотя артистку часто называют второй женой музыканта, сама Вертинская отрицает, что они состояли в официальном браке. Она говорила об этом в одном из интервью.

«Мы с ним не были расписаны. Просто по дурости я какое-то время жила с этим человеком», — поясняла актриса.

По ее словам, ничего хорошего или плохого из этой связи не получилось. Артистка убеждена, что ее отношения с Градским, завязавшиеся во второй половине 1970-х годов, изначально были обречены.

«С Сашей Градским у нас не сложилось, потому что мы абсолютно из разных «детских», из разной среды. Он воспитан на своей музыке, я — на музыке Вертинского», — приводит слова звезды отечественного кино издание «Дни.ру».

Анастасия Вертинская объяснила, почему не сложились ее отношения с Александром Градским
Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

Как полагает Вертинская, им с композитором нужно было оставить все на уровне романа. Их отношения начинались как в сказке, но потом столкнулись с бытом и реальностью, уточнила актриса. По мнению артистки, ее реальность и реальность музыканта просто не совпали.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Предварительной причиной смерти 72-летнего певца назвали инфаркт головного мозга. Незадолго до трагедии композитор признавался, что хочет сбросить лишний вес.

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актриса градский вертинская
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