Российский кабмин утвердил проект о льготном режиме для бизнеса на Курильских островах

Москва, 29 ноября. Правительство России одобрило законопроект о налоговых льготах для резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий документ рассматривался на заседании правительства на прошлой неделе. Он предусматривает введение льготного режима для новых организаций на Курилах при соблюдении некоторых условий.

Проект закона подразумевает освобождение почти от всех видов налогов тех компаний, которые намерены открыть бизнес на Курильских островах. Длительность льготного режима составляет 20 лет.

Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Кроме того, для новых резидентов будут снижены тарифы страховых взносов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о свободной таможенной территории на Курилах. Предоставление преференций не должно повлечь возникновения офшорной зоны, отметил глава правительства.