Более 500 соглашений подписали участники выставки «Сделано в Ливии»

Триполи, 29 ноября. Исполнительный директор Федерации промышленности Али Насир подтвердил подписание более 550 совместных промышленных соглашений между странами по завершении выставки «Сделано в Ливии» в Тунисе.

По его словам, договоренности направлены на то, чтобы открыть перспективы для обмена и сотрудничества между коммерческими и промышленными организациями обеих стран с целью выхода на африканские рынки.

«Организаторы согласовали 13 рекомендаций, включая ежегодное проведение в Тунисе выставки "Сделано в Ливии"», — сказал директор.

Али Насир добавил, что гости высоко оценили подготовку мероприятия. На полях экспозиции они обменялись данными и информацией, включая опыт и техническую помощь в области промышленности и различных смежных сферах, имеющих отношение ко всем участвующим странам.

Ранее сообщалось, что международный форум «Сделано в Ливии» состоится в Тунисе 23 ноября. Более 150 фондов и учреждений североафриканского государства приглашены на выставку.