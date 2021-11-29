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Глава администрации Лукашенко: проект новой Конституции Белоруссии обсудят в декабре

Политика
Глава администрации Лукашенко: проект новой Конституции Белоруссии обсудят в декабре
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 29 ноября. Проект новой Конституции Белоруссии вынесут на общественное обсуждение в первой половине декабря 2021 года. Об этом сообщил руководитель администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко.

Президент республики Александр Лукашенко до этого принял участие в работе конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Основного закона. Во время заседания глава государства заявил, что белорусская оппозиция намерена «сломать» новую Конституцию, однако у них ничего не выйдет, передает Радио Sputnik.

Игорь Сергеенко отметил, что проект нового Основного закона вынесут на обсуждение после доработки нескольких позиций.

«Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться, когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям, которые прозвучали на совещании у главы государства», — сказал глава администрации на телевидении.

Как стало известно ранее, Лукашенко сообщил о заключительном этапе работы над Конституцией Белоруссии. По его словам, проект находится на финишной прямой.

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белоруссия лукашенко конституция
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