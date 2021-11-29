Минобороны РФ: части Западного военного округа получат новейшие комплексы «Хризантема-С»

Москва, 29 ноября. Подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ближайшее время будут усилены высокоточными и мощными ракетными установками «Хризантема-С».

Минобороны РФ решило полностью перевооружить 2-ю Таманскую мотострелковую дивизию на самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленные источники в российском военном ведомстве.

«Это универсальное высокоточное оружие, способное в любую погоду поражать не только бронетехнику и укрепления противника, но и низколетящие воздушные цели», — отмечается в публикации.

Концентрация сил НАТО у границ России, в том числе танковых частей Североатлантического альянса, происходит именно на западном стратегическом направлении, указывают авторы «Известий». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с оснащением новыми образцами вооружения соединений ЗВО в Воронежской области.