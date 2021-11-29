Мультфильм «Энканто» стал лидером российского проката

Москва, 29 ноября. Мультфильм «Энканто» от студии Disney стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные. Картина собрала 154 миллиона рублей, пишет kinobusiness.com.

Мультфильм рассказывает о девочке-подростке, которая родилась в волшебной семье. К ее сожалению, она не обладает магическими способностями, но должна спасти родственников и Энканто от гибели. Российская премьера мультика состоялась 25 ноября.

В тройку лидеров попали фильмы «Обитель зла: Раккун-сити» и «Вечные». Картина Йоханнеса Робертса собрала за уикенд 50 миллионов рублей, а новая лента Хлои Чжао — 46 миллионов рублей, пишет «Культуромания».

Кинокритик Роман Григорьев в разговоре с ФАН высказался о новом блокбастере Marvel. Он указал, что в «Вечных» плохо продумана история.