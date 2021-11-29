Депутат Савченко объяснил выгоду российской экономики от ослабления рубля

Москва, 29 ноября. Девальвация рубля необходима для экономики, однако нужно защитить доходы граждан. Такую точку зрения заместителя главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко приводит KONKURENT.RU.

Снижение курса рубля снижает возможности для потребителей, однако создает возможности для промышленности и сельского хозяйства, чья продукция получает конкурентные преимущества на международном рынке.

«США выпускают все больше и больше долларов, еврозона выпускает все больше и больше евро, раздают их гражданам, что влияет на мировую инфляцию. Мы должны как-то защищать свою экономику от обесценивания доллара и евро, мы должны также поддерживать соотношение рубля», — заявил Савченко.

Депутат отметил, что стране необходима девальвация, однако правительству потребуется сгладить негативные последствия от этого процесса для граждан.

Если оценивать риски стагфляции, то рубль однозначно просядет из-за нее, прогнозировал ранее сотрудник банка «Зенит» Владимир Евстифеев.