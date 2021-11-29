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Генерал-лейтенант Юдин: количество новой техники в ВКС доведут до 89% в 2022 году

Армия
Генерал-лейтенант Юдин: количество новой техники в ВКС доведут до 89% в 2022 году
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 ноября. Воздушно-космические силы России планируют закупить свыше 200 единиц современного вооружения в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2022 году, рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

По его словам, в Воздушно-космических силах России предполагается увеличить до 89% число новых образцов техники в следующем году. Сейчас завершается процесс улучшения 200 единиц вооружения, включая специальную и военную технику ВКС РФ.

«В настоящее время идет активная фаза поставки вооружения в войска, и с учетом выполнения организациями промышленности своих обязательств к концу 2021 года доля современных образцов ВВСТ составит 87%, а исправность достигнет 83%», — заявил замглавкома.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ получат новые учебные самолеты до конца 2021 года. Известно, что в воинские части будут поставлены семь единиц Л-410УВП-Е20 и девять ДА-42Т.

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