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Киркоров резко ответил на предложение Дробыша стать его охранником

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 10:25
Шоу-бизнес
Киркоров резко ответил на предложение Дробыша стать его охранником
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 29 ноября. Знаменитый певец Филипп Киркоров прокомментировал «укол» композитора Виктора Дробыша в его адрес. Артисту предложили уйти со сцены и стать охранником.

Виктор Дробыш в программе «Звезда в ответе» на Муз-ТВ указал Киркорову на дверь и предложил ему пойти в цирк. Он также обратил внимание на внешние данные артиста и предположил, что исполнитель прекрасно бы справился с работой охранника.

«Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил», — заявил продюсер.

Поп-король не стал молчать. Он резко высказался в комментариях на странице в Instagram, поставив на место композитора, пишет «Газета.Ru».

«Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека… Я тебя презираю!» — написал 54-летний артист.

О напряженных отношениях звезды порой рассказывают весьма откровенно. Певица Глюкоза призналась, что ненавидит Лолиту Милявскую. По ее словам, перед концертом артистка дала ей таблетку, после которой она долго приходила в себя.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров резко ответил на предложение Дробыша стать его охранником
киркоров отношения дробыш
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