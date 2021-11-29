Читатели Baijiahao предостерегли флот США от провокаций у российских границ

Пекин, 29 ноября. Американским кораблям необходимо быть крайне осторожными, поскольку их рискованные маневры у границ России могут обернуться серьезными последствиями.

Такое предупреждение сделали читатели китайского издания Baijiahao, комментируя статью о провокациях флота США вблизи морской границы РФ. В том числе, авторы материала сообщили, что недавно в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец USS Arleigh Burke, пишет «ПолитРоссия».

«Вашингтон по-прежнему пытается оказывать сильное давление на Россию», – отмечается в статье.

Интернет-пользователи выразили согласие с позицией авторов и предостерегли Соединенные Штаты от провокаций в адрес РФ. По их мнению, американский флот может быть уничтожен в любой момент.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Россия способна в любой момент уничтожить американские военные корабли в Черном море», — написал один из комментаторов.

«Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своих провокационных действиях» — добавил еще один читатель Baijiahao.

Также в Сети напомнили, что Москва тесно сотрудничает с Пекином и может положиться на его поддержку в противостоянии с Вашингтоном.

Ранее эксперты Business Insider пришли к выводу, что страны НАТО обречены на поражение в гипотетической борьбе с российским флотом. Одной из причин такого «прогноза» является конвенция Монтре, накладывающая ограничения на количество судов и время из пребывания в Черном море.