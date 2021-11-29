Астрофизики NASA смоделировали разрушение звезды сверхмассивной черной дырой

Вашингтон, 29 ноября. Разрушение звезды сверхмассивной черной дырой смоделировали астрофизики из Космического центра имени Годдарда NASA и университета Джонса Хопкинса.

Специалисты воспроизвели на компьютере разрушение звезд при условии сближения с черной дырой, когда они рискуют быть разорванными силой ее гравитации. Для исчезновения за горизонтом сверхмассивного объекта небесным телам нужно соответствовать определенным требованиям. Ученые решили проверить, каким образом светила выживают после подобного сближения. Они заметили, что погибали звезды в три и десять раз тяжелее Солнца, а также имеющие массу 0,4 и 0,5 от солнечной, пишет The Astrophysical Journal.

Астрофизики сделали вывод, что уцелевшие светила имели значительную плотность. Это позволило им выжить при приближении к сверхмассивной черной дыре. Другие крупные звезды разрушаются, проходя рядом с подобными объектами. Такое явление называется спагеттификация, отметили в NASA.

Разрушение звезды сверхмассивной черной дырой зафиксировала астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». На месте разорвавшегося объекта появился аккреционный диск, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Версию формирования первичных черных дыр выдвинули ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.