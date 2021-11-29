Путин пожелал Миронову здоровья в честь 55-летия актера

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил актера Евгения Миронова с днем рождения. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Артисту исполнилось 55 лет 29 ноября. В честь этой даты Путин пожелал ему здоровья и воплощения намеченных планов.

«Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актером и режиссером, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — подчеркнул президент.

По словам главы государства Государственный театр наций, которым руководит Миронов, по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок Москвы. Как полагает Путин, этого удалось достичь благодаря огромному созидательному потенциалу актера, а также его незаурядным лидерским качествам и умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов.

«Особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете реализации значимых общественных, просветительских, благотворительных инициатив, профессиональному становлению одаренной молодежи», — написал глава государства.

Ранее Евгений Миронов рассказал о своем лучшем друге Владимире Машкове, который недавно отметил день рождения. Актер подчеркнул, что их связывают долгие годы дружбы.