Политолог Наумов: «США должны перестать говорить с Россией на языке ультиматума»

Политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, какие темы будут обсуждать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече, которая состоится уже в этом году.

Дата встречи двух лидеров пока не определена, она может состояться до конца 2021 года в формате видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сергей Наумов уверен, что формат встречи обусловлен современными реалиями, однако сам факт переговоров уже говорит о том, что стороны находятся в процессе диалога и пытаются найти пути решения наболевших проблем.

«Это — и пандемия коронавируса, и миграционный кризис на границе Белоруссии, и ситуация вокруг Украины. Американские партнеры перестали говорить с Россией на языке ультиматума. Вместо этого мы видим желание решать вопросы в переговорном процессе. Это говорит о том, что у части элиты в США еще остался здравый смысл, но есть силы, которые намеренно толкают Украину к военному конфликту с Россией», — рассказал собеседник агентства.

kremlin.ru / Администрация президента России

США должны перестать проводить учения у наших границ, устраивать провокации и поставлять на Украину вооружение. Один из важнейших вопросов на переговорах — взаимные гарантии безопасности, считает Наумов.

«Также США должны перестать запускать фейки о якобы готовящемся нападении на Украину и указывать России, как ей перемещать войска по собственной территории. Все это создает ненужное напряжение в отношениях двух стран», — утверждает эксперт.

Сергей Наумов заявил, что сам факт планируемых переговоров говорит о взаимном уважении и желании найти понимание по острым вопросам, другого пути, кроме как наладить диалог, нет.

«США уже попробовали в ходе учений показать нам свою мощь, это у них такие своеобразные акции устрашения. В ответ Россия продемонстрировала Западу свою силу. Поэтому единственный путь — переговоры. Это понимают и в США», — добавил политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

России просто некуда отступать, когда Запад начинает стягивать военную инфраструктуру к нашим границам, считает Наумов.

«Мы же не посылаем вооружение в Мексику, а американцы лезут везде. Результатом их участия в построении «демократии» стали ситуация в Афганистане, а также оказавшиеся в руинах города после вторжения НАТО в Сирию, Ливию, Ирак и Югославию», — заключил собеседник ФАН.

Ранее корреспондент телеканала Fox News Джордж Мердок заявил, что президенту США Джо Байдену следует уйти в отставку. Журналист принял участие в субботнем шоу, во время которого американец обратился к главе Белого дома в качестве гражданина, а не представителя СМИ.