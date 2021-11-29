Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье

Владивосток, 29 ноября. Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская обосновала необходимость поголовной вакцинации пожилых жителей.

Подписывая постановление об обязательной вакцинации людей в возрастной категории старше 60 лет, Детковская пояснила, что на них в регионе приходится 23,5% всех инфицированных COVID-19, а также 74% от всех погибших от болезни. Между тем пока вакцинировалось лишь 28,5% пожилых жителей края, что крайне мало, сообщает AmurInfo.

По словам Детковской, людям старше 60 лет необходимо привиться первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 25 декабря, вторым компонентом следует привиться до 25 января, иначе пожилых граждан будут отстранять от работы или отправлять на удаленку.

Ранее ФАН сообщал о решении главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой ужесточить нормативы обязательной вакцинации для сотрудников различных предприятий региона.