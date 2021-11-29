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Глава Президентского совета Ливии назначил новых послов в России и Иордании

Весь мир
Глава Президентского совета Ливии назначил новых послов в России и Иордании
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 29 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи принял присягу новых послов страны в России и Иордании, Ахмада аль-Маграви и Абдельбасета Бадри, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе церемонии он пожелал успехов дипломатам. Политик заявил, что их миссия по представлению североафриканского государства за рубежом должна способствовать укреплению внешнеполитических связей.

Послы пообещали усердно работать над развитием отношений со странами. В ближайшее время они отправятся в Москву и Амман, чтобы приступить к своим обязанностям.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов переговорил с главой партии «Возрождение Ливии» и кандидатом в президенты Арефом Али Найедом. Стороны обсудили текущую ситуацию и политическое урегулирование в африканском государстве.

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россия ливия иордания президентский совет манфи
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