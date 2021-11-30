Эксперты о санкциях против «СП-2»: Германия не хочет быть в заложниках у США и Украины

«Северный поток — 2» неотразимо будет запущен, и у США нет шансов этому помешать. Так считают опрошенные ФАН политологи, журналисты и аналитики.

«СП-2» раздора

Правительство ФРГ призвало Конгресс США отказаться от введения ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2». Об этом сказано в документе немецкого посольства в Вашингтоне, который был направлен американским законодателям.

Сообщается, что Берлин намерен реализовать достигнутые 21 июля договоренности между США и ФРГ с целью укрепления энергетической безопасности Украины и стран Европы, а также с целью удержать Россию от «злоупотребления» «Северным потоком — 2».

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Представители немецких властей подчеркнули, что санкции США против трубопровода ослабят доверие к Правительству США и поставят под угрозу соглашение, которое направлено на поддержку Украины.

«Байдена щелкнули по носу»

Политолог Владимир Карасев считает, что Германия в очередной раз щелкнула президента США Джо Байдена по носу.

«Северный поток — 2» неотразимо будет запущен, и у США нет шансов этому помешать. Дело в том, что Германия — ключевой партнер так называемой зеленой повестки американского президента. Ссориться США с Германией никак нельзя. Потому санкций не будет, и русский газопровод будет запущен в самое ближайшее время», — заключил Владимир Карасев.

Политолог, публицист Юрий Якорь считает, что немецкие дипломаты помнят цены на газ и готовность Украины этот газ забирать себе. Они логично понимают, что надеяться на то, что США возьмет решение проблемы на себя, не приходится. Значит, надо пытаться договориться, а то избиратели будут расстроены (им и так несладко из-за коронавируса).

«Понятно, что новое правительство Олафа Шольца не хочет оказаться в заложниках у России, США и Украины одновременно. Что же до позиции новой главы немецкого МИД Анналены Бербок, то мы тут видим, как занятие государственного поста усмиряет популизм и демагогию. Лидером «Зеленых» она боролась с «СП-2», министром — ее будущие сотрудники лоббируют его принятие и поддержку», — добавил Юрий Якорь.

Федеральное агентство новостей /

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что это не первое подобное заявление немецкого правительства с просьбой к американцам не вмешиваться в проект «Северный поток — 2» и не создавать искусственные, незаконные ограничения для немецкого бизнеса.

«Но это правительство уходит. Посмотрим, как на те же вызовы будет реагировать новое. Судя по первым признакам, даже «Зеленые», выступающие против «СП-2», в новом кабинете министров все же будут отстаивать интересы немецких фирм», — заключил Владимир Корнилов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.