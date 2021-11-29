Подразделения ВСУ один раз за сутки открыли огонь по территории ЛНР

Луганск, 29 ноября. Украинские военные один раз в течение суток открыли огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как указали в ведомстве, за сутки было зафиксировано одно нарушение «режима тишины» во стороны Вооруженных сил Украины. При этом ранее указывалось, что подразделения украинской армии обстреляли окраины населенного пункта Славяносербск.

Представители республики подчеркнули, что в результате обстрела с применением стрелкового вооружения погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин отмечал, что слухи о «вторжении» России на Украину являются пропагандистской акцией США. По его словам, передает телеканал «360», Вашингтон стремится подтолкнуть Киев к обострению ситуации в Донбассе.