Новейший российский танк Т-90МС будет представлен на выставке EDEX-2021 в Каире

Москва, 29 ноября. Концерн «Уралвагонзавод» представит приспособленный для пустынь новейший российский танк Т-90МС на международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021 в Каире.

В концерне отметили, что танки семейства Т-90, а также созданные на их базе бронемашины, способны эффективно выполнять любые задачи в песчаных пустынях и горах.

«Это особенно важно для стран ближневосточного региона, где летом средняя дневная температура составляет 45−50 градусов, а ночью — 15 градусов по Цельсию, а зимой фиксируются заморозки. Испытания и реальные боевые действия показали, что спецтехника «Уралвагонзавода» уверенно преодолевает бездорожье, пески, бури и экстремальные перепады температуры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в середине ноября 2021 года на международном салоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах был представлен российский истребитель пятого поколения Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение трех лет, передает RT.