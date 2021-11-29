Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 10:54
10:52
Общество
РБК: Кремль обсуждает варианты изменения названия документа о вакцинации против COVID-19
10:51
Общество
Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега
10:51
Политика
ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней
10:49
Происшествия
«Безопасная» уборка снега на КАД в Петербурге едва на спровоцировала ДТП
10:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ закончили расследование дела о мошенничестве в РАНХиГС
10:46
Общество
Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье
10:46
Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
10:45
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жесткого задержания мужчины без маски
10:42
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
10:41
Общество
ВОЗ заявила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Новейший российский танк Т-90МС будет представлен на выставке EDEX-2021 в Каире

Армия
Новейший российский танк Т-90МС будет представлен на выставке EDEX-2021 в Каире
wikipedia.org  /  Aleksey Kitaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 ноября. Концерн «Уралвагонзавод» представит приспособленный для пустынь новейший российский танк Т-90МС на международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021 в Каире.

В концерне отметили, что танки семейства Т-90, а также созданные на их базе бронемашины, способны эффективно выполнять любые задачи в песчаных пустынях и горах.

«Это особенно важно для стран ближневосточного региона, где летом средняя дневная температура составляет 45−50 градусов, а ночью — 15 градусов по Цельсию, а зимой фиксируются заморозки. Испытания и реальные боевые действия показали, что спецтехника «Уралвагонзавода» уверенно преодолевает бездорожье, пески, бури и экстремальные перепады температуры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в середине ноября 2021 года на международном салоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах был представлен российский истребитель пятого поколения Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение трех лет, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Новейший российский танк Т-90МС будет представлен на выставке EDEX-2021 в Каире
россия египет уралвагонзавод т-90мс
Комментировать