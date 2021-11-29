В Мордовию поступили еще три партии разных вакцин от COVID-19

Саранск, 29 ноября. Главный внештатный врач-эпидемиолог минздрава Мордовии Михаил Чумаков оценил ситуацию с поставками в регион антикоронавирусных вакцин.

Как отметил Чумаков, недавно в Мордовию были доставлены еще около восьми тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», 13,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» и 11,4 тысячи доз «Спутника Лайт», сообщают «Известия Мордовии».

По словам Чумакова, на данный момент от коронавируса в Мордовии привились уже 468 тысяч человек. При этом ревакцинацию прошли 54,7 тысячи местных жителей. Стоит задача привить более 517 тысяч человек (80% взрослого населения), что должно обеспечить выработку коллективного иммунитета.

Ранее ФАН сообщал о разъяснении руководителем управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ириной Кузнецовой порядка увольнения или перевода на удаленную работу сотрудников, отказывающихся вакцинироваться от COVID-19.